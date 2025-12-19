  1. Главная
В Петербурге 11 января пройдет велопарад Дедов Морозов и Снегурочек
Сегодня, 12:59
Длина маршрута будет 6-10 километров в зависимости от количества снега и льда на улицах.

В Петербурге 11 января состоится ежегодный XIII велопарад Дедов Морозов и Снегурочек. Сбор планируется в 11:00 возле Балтийского вокзала, финишируют участники на улице Некрасова, сообщили накануне в ассоциации "Пошли-Поехали". 

Длина маршрута будет 6-10 километров в зависимости от количества снега и льда на улицах. Приветствуются любые новогодние костюмы, можно украсить и велосипед. 

Мы будем двигаться по проезжей части в колоннах по двое по 20 человек с дистанцией между колоннами. Дети до 14 лет к заезду не допускаются. 

Ассоциация "Пошли-Поехали" 

Ранее мы рассказывали о том, что Ленинградский зоопарк начал "волшебный марафон" с рассказа об ослике Бурашеке. 

Фото: пресс-служба ассоциации "Пошли-Поехали" 

