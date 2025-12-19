Ленинградский зоопарк начал "волшебный марафон" с рассказа об ослике Бурашеке

Организаторы обещают взглянуть свежим взглядом на знакомых персонажей-животных из детских книг и сказок, таких как хитрая лиса, грозный серый волк и робкий зайчик.

Ленинградский зоопарк встретил петербуржцев наступающим Новым годом необычным предложением — объявлением о старте увлекательного конкурса под названием "Волшебный зоомарафон".

Организаторы обещают взглянуть свежим взглядом на знакомых персонажей-животных из детских книг и сказок, таких как хитрая лиса, грозный серый волк и робкий зайчик. Нередко герои представлены однобоко и несправедливо, и марафон позволит глубже разобраться в особенностях поведения настоящих представителей фауны. Вопросы вроде "Действительно ли зайцы настолько боязливы?" или "Всегда ли лисы обманщицы?" найдут своё развёрнутое обсуждение.

Программу новогодних мероприятий открывает ослик, животное, чьё представление в литературе отличается разнообразием характеров. От упорного и простоватого персонажа басен Ивана Крылова до грустного мечтателя Иа-Иа из популярной сказки о Винни-Пухе. Реальные ослики отличаются совсем иными качествами: они разумны, внимательны и чрезвычайно вынослив. Их нежелание идти на риск часто воспринимается как упрямство, хотя на самом деле оно связано с естественным стремлением избежать опасности.

Дополнительно сотрудники зоопарка поделились забавным видеороликом с участием очаровательного обитателя зоопарка — маленького ослика по имени Бурашек.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка