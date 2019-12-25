Стало известно, как будет работать Ленинградский зоопарк в новогодние праздники

В последний день года, 31 декабря, учреждение доступно с 10:00 до 15:00.

В Петербурге Ленинградский зоопарк рассказал о режиме работы в новогодние праздники.

В последний день года, 31 декабря, учреждение будет доступно с 10:00 до 15:00, кассы закроются в 14:00, а 1 января 2026-го зоопарк открыт с 12:00 до 20:00. Со 2 января зверинец станет доступным в обычном режиме, с 10:00 до 20:00.

Расписание работы Детского круга катания: 31 декабря – 11:00-14:00, 1 января – 12:00-17:45, со 2 января – 11:00-17:45. Кафе работает 31 декабря в 11:00-14:30, 1 января – выходной, со 2 января – в обычном режиме, с 11:00 до 19:00. Контактная площадка с козами: 31 декабря – 10:00-14:00, 1 января – 12:00-16:00, со 2 января – с 10:00 до 16:00.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка