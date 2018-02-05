Утро понедельника в Петербурге началось с аномальных пробок и снега

Дорожные службы продолжают очищать город в усиленном режиме.

Утро понедельника продолжает “дарить” петербуржцам снегопад. На дорогах образовались крупные транспортные пробки. Многим водителям пришлось пересесть на метро. К половине восьмого утра сервис “Яндекс.Пробки” обозначил дорожную ситуацию на четыре балла больше, чем обычно.

Отметим, что в Петербурге также наблюдается увеличение количества мелких ДТП из-за заносов и гололедицы.



Отметим, что проезжая часть и тротуары частично очищены от осадков. На ночные смены по уборке осадков экстренно выходили 900 машин спецтехники и около 600 дворников . До настоящее времени службы работают в усиленном режиме.

Видео: Piter.tv