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Утро понедельника в Петербурге началось с аномальных пробок и снега

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Дорожные службы продолжают очищать город в усиленном режиме.

Утро понедельника продолжает “дарить” петербуржцам снегопад. На дорогах образовались крупные транспортные пробки. Многим водителям пришлось пересесть на метро. К половине восьмого утра сервис “Яндекс.Пробки” обозначил дорожную ситуацию на четыре балла больше, чем обычно.
 
Отметим, что в Петербурге также наблюдается увеличение количества мелких ДТП из-за заносов и гололедицы.
 
Отметим, что проезжая часть и тротуары частично очищены от осадков. На ночные смены по уборке осадков экстренно выходили 900 машин спецтехники и около 600 дворников. До настоящее времени службы работают в усиленном режиме. 
 

Видео: Piter.tv

Теги: аномальные пробки , осадки , снег , снегопад , уборка
Категории: Новости СПб

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