Видео: Петербург накрыл аномальный снегопад, на улицы вышли 900 спецмашин

В ночь с 4 на 5 февраля Санкт-Петербург накрыл сильный снегопад. Осадки продолжатся вплоть до вторника, 6 февраля.

В Петербург вернулась настоящая русская зима. Piter.TV публикует видео ночного снегопада, который буквально накрыл город. СМИ сообщают, что аномальные осадки не прекратятся вплоть до вторника, 6 февраля.

В эти часы на улицы Северной столицы выведено не менее 900 специализированных транспортных средств. Сверхурочно на службу вышли 600 дворников. Городские власти делают все для того, чтобы минимизировать последствия непогоды. Однако дорожная ситуация на утро понедельника, 5 февраля, обещает быть непростой. Водителей ждет плохая видимость, "молоко" и долгий тормозной путь. Возможны пробки и заторы.

Смольный поддерживает связь с населением. Граждане, которые недовольны качеством уборки дорог, могут пожаловаться на сложную ситуацию по телефонам 314-60-13 и 576-14-83.

Видео: Piter.TV