Коронавирус в России и Петербурге: последние новости за 8 апреля

Рассказываем о цифрах за последние сутки и новых ограничениях, мерах поддержки.

Статистика по коронавирусу в Петербурге

В Петербурге за последние сутки диагностировали 34 новых случая коронавируса. Теперь общее число заболевших – 329. Всего с начала пандемии в Петербурге выздоровели 43 человека, умерли 3 человека (по одной из смертей проводится проверка). Также коронавирусом заболела петербургская фигуристка Кристина Шошина. Сейчас она находится на карантине в Италии.

Статистика по коронавирусу в России

За сутки в России зафиксировали 1175 новых случаев инфицирования, 86 пациентов поправились, 5 умерли. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 8 672 человека, 580 выздоровели, 63 человека умерли.

Коронавирус в Петербурге: последние новости за 8 апреля

Правительству Петербурга могут дать новые полномочия из-за COVID-19. Смольный сможет выписывать штрафы за нарушение режима самоизоляции. Также предполагается, что в режиме повышенной готовности горожан будут штрафовать от 3-х до 5 тысяч рублей за нарушение комендантского часа.

В Петербурге из-за режима самоизоляции уровень безработицы повысился на 3,7%. Бизнесу повезло чуть больше, Смольный расширил список тех сфер предпринимательства, которые могут получить поддержку. На льготы теперь смогут претендовать химчистки, салоны красоты и другие.

Также Смольный разберется с сообщениями о том, что медсестрам клинической инфекционной больницы им. Боткина, где лечат больных коронавирусом, обещали микроскопические доплаты. Медсестры заявили, что им пообещли доплату в 700 рублей.

В Петербурге на коронавирус начнут тестировать беременных. Согласно новому распоряжению, кроме беременных обязательное лабораторное обследование на COVID-19 должны будут пройти все горожане старше 65 лет.

Коронавирус в России: последние новости за 8 апреля

Чиновники из рабочей группы создали предварительный график выполнения вывозных рейсов россиян из-за границы. Самолеты с нашими соотечественниками будут возвращены домой в период с 8 по 12 апреля.

Несмотря на то, что время нерабочей недели Владимир Путин призвал сохранить заработную плату, многие работодатели отправили своих подчиненных в неоплачиваемый отпуск (30%). Около 20% фирм просто сократили оплату труда, без изменений в рабочем графике и снижения рабочих часов. Также работодатели начали вводить четырёхдневную рабочую неделю. К примеру, на четырёхдневную рабочую неделю временно перейдут нефтехимическая компания "Сибур", РЖД, а также метро в Екатеринбурге. Еще 16% россиян просто потеряли работу. В связи с этим Роструд разъяснил, за что могут уволить во время пандемии коронавируса. Чиновники пояснили, что отсутствие прибыли у работодателя не считается основанием для лишения сотрудника рабочего места.

Фото: Piter.TV