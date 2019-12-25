В ведомстве объяснили условия, при которых сотрудники могут потерять работу во время нерабочего месяца.

Роструд разъяснил, за что могут уволить во время пандемии коронавируса. Чиновники пояснили, что отсутствие прибыли у работодателя не считается основанием для лишения сотрудника рабочего места. Такой информацией специалисты поделились с журналистами "Российской газеты".

В ведомстве добавили, что на законном основании работодатель имеет права лишить работника трудоустройства, если тот допускает со своей стороны грубые дисциплинарные нарушения. В подобный перечень входят опоздания на работу, отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд, посещение рабочего места в состоянии алкогольного опьянения. Уволить сотрудника можно за попытку хищения имущества или совершения им аморального поступка.

В Роструде напомнили, что сокращение штата возможно по причине ликвидации юридического лица или изменения штатной численности. При этом работодатель обязан за два месяца предупредить об этом сотрудников и выплатить им все имеющиеся задолженности (по зарплате, неиспользованным отпускам),а также предоставить выходное пособие в размере среднемесячной оплаты труда. Если работник не сможет найти себе в течение двух месяцев новую работу, то организация обязана сохранить за ним зарплату на этот период времени.

Работодатель не может уволить беременную женщину, матерей с малолетними детьми, матерей-одиночек, которые воспитывают ребенка до 14 лет, сотрудников в декрете, а также работников с профессиональными заболеваниями или травмами, которые были получены в организации.

Роструд назвал условия выходной недели для находящихся в отпуске.