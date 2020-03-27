Роструд назвал условия выходной недели для находящихся в отпуске

Отпуск не будет продлен за счет выходной недели.

Роструд назвал условия выходной недели для находящихся в оплачиваемом отпуске. Глава ведомства пояснил "РИА Новостям", что продления отпуска в период нерабочей недели не будет.

Не предусматривается продление отпусков прокомментировал Михаил Иванков

Напомним, что Владимир Путин объявил в России выходную неделю. Жителям страны не придется работать с 28 марта по 5 апреля. При этом работодателей обязали сохранить заработную плату на этот период для сотрудников. Длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели.