Роструд назвал условия выходной недели для находящихся в отпуске

Роструд назвал условия выходной недели для находящихся в оплачиваемом отпуске. Глава ведомства пояснил "РИА Новостям", что продления отпуска в период нерабочей недели не будет.
Не предусматривается продление отпусков
прокомментировал Михаил Иванков
Напомним, что Владимир Путин объявил в России выходную неделю. Жителям страны не придется работать с 28 марта по 5 апреля. При этом работодателей обязали сохранить заработную плату на этот период для сотрудников. Длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.
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