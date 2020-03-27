В Минтруда рассказали, кто будет работать во время нерабочей недели в РФ.

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели. Минтруда опубликовало рекомендации для сотрудников и работодателей на выходную неделю. Чиновники напомнили, что нерабочие дни в марте и апреле не являются основанием для снижения зарплаты. Ранее президент РФ заявил, что выходная неделя установлена с сохранением оплаты труда.

Однако нерабочие дни не будут относиться к выходным и нерабочим праздничным дням. Поэтому оплата будет производиться работодателями в обычном, а не повышенном размере. Если работник находится в отпуске, то его отпуск не продлевается на дни выходной недели, а также не будут включаться в число дней отпуска. Режим нерабочей недели не распространяется на структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки и транспорт, представителей Пенсионного фонда, Фонда соцстрахования и Фонда ОМС. Работать также будут государственные и муниципальные служащие.

Напомним, что согласно указу Владимира Путина, россияне не будут работать в связи с профилактическими мерами против распространения коронавируса с 30 марта по 5 апреля.

Выходная неделя не скажется на графике праздничных дней.