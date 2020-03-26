В Совете Федерации заявили, что выходная неделя не скажется на графике майских или новогодних праздников.

Выходная неделя не скажется на графике праздничных дней. Об этом сообщил первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский журналистам "РИА Новостей". Ранее Владимир Путин в обращении к народу 25 марта заявил, что следующая неделя будет выходной. Гражданам страны сохранят заработную плату за нерабочую неделю.

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По словам эксперта из Совета Федерации, длинные выходные призваны снизить распространение коронавируса в России. Правительство страны принимает все необходимые меры для борьбы против распространения инфекции. Рязанский уверен, что несмотря на введение выходной недели для россиян, это не скажется на отдыхе в майские или новогодние праздники. На данный момент их сокращать не планируют.

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Видео: YouTube/ВМЕСТЕ-РФ, Общественная палата Российской Федерации