Почти 30% работников в РФ пришлось уйти в неоплачиваемый отпуск.

Россиян отправили в неоплачиваемые отпуска во время нерабочей недели. Об этом рассказали журналисты "РБК" со ссылкой на проведенное исследование аналитиками ЦСР. Почти треть опрошенных жителей страны заявила, что их руководство в принудительном порядке отправило сотрудников во время нерабочей недели в неоплачиваемый отпуск.

Около 49% компаний перешли на неполный рабочий день. При этом сотрудникам сократили зарплату. Около 20% фирм просто сократили оплату труда, без изменений в рабочем графике и снижения рабочих часов. Каждое пятое предприятие перевело работников на удаленный режим. Им также стали меньше платить за работу. Увольнения во время нерабочей недели коснулись 16% опрошенных.

Напомним, что президент России издал распоряжение о продлении нерабочего времени на весь апрель. При этом глава государства указал, что оплата труда работникам должна быть сохранена.

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом.