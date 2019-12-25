Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

В Банке России рассказали о размере государственной финансовой подушки в стране.

Подсчитан размер финансовой подушки России перед экономическим кризисом. Об этом сообщили журналисты "РБК" со ссылкой на данные, полученные от Банка России. Эксперты пояснили, что размер финансовой подушки в стране достигает почти 18 трлн долларов. Именно столько стоят государственные запасы ликвидности. накопления состоит из валютных средств, которые Минфин закупил в начале 2020 года, а также средства, которые принадлежат Фонду национального благосостояния, рублевые денежные средства на счетах федерального бюджета и внебюджетных государственных фондов.

Специалисты рассказали, что на 1 марта 2020 года рублевые и валютные депозиты РФ составили 15,3 трлн рублей. Еще 2,4 трлн рублей власти получат от активов региональных правительств.

Центробанк РФ 19 марта начнет продавать валюту на внутреннем рынке.