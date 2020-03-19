Это сделано для оплаты приобретаемого пакета акций ПАО Сбербанк.

Центробанк РФ 19 марта начнет продавать валюту на внутреннем рынке. Это произойдёт в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству РФ. Об этом написано на сайте регулятора.

ЦБ начнет продажи валюты "в связи с продажей Банку России иностранной валюты из ФНБ". Это сделано для оплаты приобретаемого пакета акций ПАО Сбербанк.

ЦБ разработал механизм продаж, призванный стабилизировать бюджетное правило при низких ценах нефти. Это поспособствует экономической и финансовой стабильности.

На такую меру регулятор пошёл из-за снижения экспортной выручки от продажи нефти. В ЦБ исходят из сценария, когда цена за баррель нефти марки Urals составит меньше 25 долларов.

Ранее цена на нефть Brent впервые с 2003 года опустилась ниже 27 долларов за баррель.