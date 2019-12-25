В Петербурге расширили список бизнеса, который получит поддержку

Туда вошли представители сферы услуг.

В среду, 8 апреля, петербургский ЗакС во втором чтении принял законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса. Документ поможет обезопасить компании, которые оказались в зоне риска.

Сегодня было решено расширить список сфер бизнеса, которым окажут поддержку. Теперь поддержку смогут получить и представители сферы услуг. То есть химчистки, салоны красоты, компании, занимающиеся ремонтом предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, будут поддержаны.

Ранее на налоговые каникулы могли рассчитывать только общепит, туристический и гостиничный бизнес, авиакомпании, сферы доп.образования и спорта.

Цветочный бизнес в Ленобласти пострадал во время самоизоляции.

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