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Цветочный бизнес в Ленобласти пострадал во время самоизоляции
Сегодня, 17:05
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Цветочный бизнес в Ленобласти пострадал во время самоизоляции

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Продавцы и поставщики терпят серьёзные убытки.

Производители цветов в 47-ом регионе стремительно теряют прибыль. Этот вопрос обсуждался во вторник, 7 апреля, на онлайн-совещании губернатора Ленинградской области с с главами региональных предприятий агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса.

Цветоводы переживают резкое падение цен на товар в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Участники совещания согласились с тем, что меры самоизоляции влияют на структуру малого бизнеса, в частности – на производительность цветочных магазинов.

Ранее мы рассказали о том, что Национально-культурные объединения поддержат продуктами пожилых в Ленобласти.

Фото: Pixabay  

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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