Цветочный бизнес в Ленобласти пострадал во время самоизоляции

Производители цветов в 47-ом регионе стремительно теряют прибыль. Этот вопрос обсуждался во вторник, 7 апреля, на онлайн-совещании губернатора Ленинградской области с с главами региональных предприятий агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса.
Цветоводы переживают резкое падение цен на товар в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Участники совещания согласились с тем, что меры самоизоляции влияют на структуру малого бизнеса, в частности – на производительность цветочных магазинов.
Ранее мы рассказали о том, что Национально-культурные объединения поддержат продуктами пожилых в Ленобласти.
Фото: Pixabay
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