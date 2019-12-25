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Национально-культурные объединения поддержат продуктами пожилых в Ленобласти
Сегодня, 16:10
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lizapoluda

Национально-культурные объединения поддержат продуктами пожилых в Ленобласти

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Первый шаг сделали представители Азербайджана.

Пожилым людям, находящимся на самоизоляции в Ленинградской области, будет оказана поддержка от национально-культурных объединений. Об этом сообщил председатель ГОО "Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга" Вагиф Мамишев.

Под руководством Мамишева уже создана рабочая группа, к которой присоединились представители других межкультурных и молодежных организаций, малого и среднего бизнеса. Участники предоставят пожилым единоразовую помощь в покупке продуктов питания и товаров первой необходимости. 

Кроме того, по информации представителей комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти, детям-инвалидам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выдадут 205 планшетов. Гаджеты передадут в  в Центры социального обслуживания.

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть выплатит 3000 рублей многодетным и малообеспеченным семьям.

Фото: Pixabay

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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