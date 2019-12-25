Ленобласть выплатит 3000 рублей многодетным и малообеспеченным семьям

В случае особо тяжелых ситуаций с доходом, к сумме прибавят ещё 2000.

Комитет по социальной защите Ленинградской области выступил с инициативой поддержки многодетных и малообеспеченных семей с детьми. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, льготным категориям семей предлагается единовременная выплата в размере 3000 рублей на ребёнка.

Комитет по социальной защите предложил на время ограничительных мер поддержать все многодетные и малообеспеченные семьи единовременной выплатой 3000 руб. на ребенка. При потере родителями заработка или ухудшении финансовой ситуации, плата возрастёт до 5000 рублей. Для подтверждения необходимо обратиться в службу занятости или в центр социальной защиты со справкой от работодателя.

Предложение уже одобрено губернатором Ленобласти Александр Дрозденко. Правительство разрабатывает соотвествующий документ.

Ранее мы рассказывали о том, что администрция Ленобласти опровергла информацию о смерти одного из зараженных.

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