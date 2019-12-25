Администрация Ленобласти опровергла информацию о смерти одного из зараженных

Слухи о смерти одного из жителей Ленинградской области, болевшего коронавирусом, не подтвердились. Опровержение было опубликовано на официальном telegram-канале правительства 47-ого региона в понедельник, 6 апреля.
Пациент больницы имени Боткина с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", житель Петербурга, имеющий загородный дом в Новосаратовске Всеволожского района Ленинградской области – жив.
– сообщила областная администрация
Жителей призвали быть внимательными и не верить непроверенной информации.
Отметим, что в данный пациент проходит лечение в Боткинской больнице.
Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть обеспечит жителей "на передовой" бесплатными проездными.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )