Администрация Ленобласти опровергла информацию о смерти одного из зараженных

Жителей призвали не верить неподтвержденной информации.

Слухи о смерти одного из жителей Ленинградской области, болевшего коронавирусом, не подтвердились. Опровержение было опубликовано на официальном telegram-канале правительства 47-ого региона в понедельник, 6 апреля.

Пациент больницы имени Боткина с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", житель Петербурга, имеющий загородный дом в Новосаратовске Всеволожского района Ленинградской области – жив. – сообщила областная администрация

Жителей призвали быть внимательными и не верить непроверенной информации.

Отметим, что в данный пациент проходит лечение в Боткинской больнице.

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть обеспечит жителей "на передовой" бесплатными проездными.

Фото: Pixabay