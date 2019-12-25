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Администрация Ленобласти опровергла информацию о смерти одного из зараженных
Сегодня, 10:43
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Администрация Ленобласти опровергла информацию о смерти одного из зараженных

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Жителей призвали не верить неподтвержденной информации.

Слухи о смерти одного из жителей Ленинградской области, болевшего коронавирусом, не подтвердились. Опровержение было опубликовано на официальном telegram-канале правительства 47-ого региона в понедельник, 6 апреля.

Пациент больницы имени Боткина с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", житель Петербурга, имеющий загородный дом в Новосаратовске Всеволожского района Ленинградской области – жив.

– сообщила областная администрация

Жителей призвали быть внимательными и не верить непроверенной информации.

Отметим, что в данный пациент проходит лечение в Боткинской больнице.

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть обеспечит жителей "на передовой" бесплатными проездными.

Фото: Pixabay 

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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