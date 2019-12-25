Ленобласть обеспечит жителей "на передовой" бесплатными проездными

Льготный проезд будет действовать для тех, кто наиболее загружен во время эпидемии.

В Ленобласти появилась новая льгота. Общественный транспорт стал бесплатным для врачей, ветеринаров, сотрудников Роспотребнадзора и волонтеров. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Мы обеспечиваем максимально комфортные условия для тех специалистов, кто сейчас вынужден находится на посту круглые сутки. Регион из бюджета компенсирует транспортным компаниям расходы, чтобы люди не тратили свои деньги на проезд. – объяснил Александр Дрозденко

Всем перечисленным категориям граждан будут выданы именные проездные билеты.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы смогут вернуть деньги за абонементы на электрички до 1 июля.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области