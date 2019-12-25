Петербуржцы смогут вернуть деньги за абонементы на электрички до 1 июля

Сбор из-за этого взимать не будут.

Пассажиры смогут вернуть деньги за неиспользованные или частично использованные абонементные билеты на электрички. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании".

Деньги начала возвращать, начиная с 1 апреля, возврат будет продолжаться вплоть до 1 июля. Сбор из-за этого взимать не будут.

Все желающие могут обратиться в кассу или вернуть электронный проездной на ресурсах, через которые он был приобретен.

В ОЖД сообщили о снижении объема пассажирских перевозок в марте.

Фото: Piter.TV