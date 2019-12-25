Составлен предварительный график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа

Туристов вернут домой с 8 по 12 апреля.

Чиновники из рабочей группы создали предварительный график выполнения вывозных рейсов россиян из-за границы. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на Минтранс России. Эксперты издания отметили, что самолеты с нашими соотечественниками будут возвращены домой в период с 8 по 12 апреля.

Борты направятся из Нью-Йорка, Мале, Денпасара, Ларнаки, Мадрида, Токио, Подгорицы, а также штата Гоа в Индии и Таиланда. Самолеты приземлятся в Москве. А эти же даты планируется вернуть домой туристов из Кипра и Таиланда в Петербург, из Бангкока в Новосибирск и Иркутск, из Токио во Владивосток. На данный момент обсуждается возможность реализации рейса из Анталии в Москву.

Напомним, что в Минтрансе рассказали, что на вывозные рейсы могут рассчитывать только те россияне, которые выехали из России не ранее 1 января 2020 года. Если у гражданина РФ уже есть билет на рейс иностранной компании, то ему придется доплатить еще за рейс около 200-400 евро. По билету российской авиакомпании перевозка будет бесплатна.

В США сообщили о невозможности направить самолет за застрявшими россиянами.