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Составлен предварительный график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа
Сегодня, 7:30
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lesjasap

Составлен предварительный график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа

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Туристов вернут домой с 8 по 12 апреля.

Чиновники из рабочей группы создали предварительный график выполнения вывозных рейсов россиян из-за границы. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на Минтранс России. Эксперты издания отметили, что самолеты с нашими соотечественниками будут возвращены домой в период с 8 по 12 апреля. 

Борты направятся из Нью-Йорка, Мале, Денпасара, Ларнаки, Мадрида, Токио, Подгорицы, а также штата Гоа в Индии и Таиланда. Самолеты приземлятся в Москве. А эти же даты планируется вернуть домой туристов из Кипра и Таиланда в Петербург, из Бангкока в Новосибирск и Иркутск, из Токио во Владивосток. На данный момент обсуждается возможность реализации рейса из Анталии в Москву.

Напомним, что в Минтрансе рассказали, что на вывозные рейсы могут рассчитывать только те россияне, которые выехали из России не ранее 1 января 2020 года. Если у гражданина РФ уже есть билет на рейс иностранной компании, то ему придется доплатить еще за рейс около 200-400 евро. По билету российской авиакомпании перевозка будет бесплатна.

В США сообщили о невозможности направить самолет за застрявшими россиянами.

Теги: вывозной рейс, коронавирус, минтранс, росавиация
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

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Загребин Александр
Сегодня 8:03

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