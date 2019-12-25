На данный момент не набралось достаточного количества заявок для выполнения даже одного рейса.

В США сообщили о невозможности направить самолет за застрявшими россиянами. Об этом журналистам "Интерфакса" рассказал посол России в Америке Анатолий Антонов. Дипломат рассказал, что вывоз граждан РФ с территории невозможен из-за того, что у специалистов не хватает заявок на выполнение даже одного рейса.

Важно каждому соотечественнику, нацеленному на выезд из США в Россию, зарегистрироваться на соответствующем разделе портала "Госуслуги" прокомментировал спикер

Антонов напомнил, что только при регистрации на выезд в Москве смогут определить, сколько действительно россиян готовы вернуться на родину. Антонов призвал тех, кто еще не зарегистрировался на портале "Госуслуг", пройти соответствующую процедуру. Эта процедура является обязательным требованием для возвращения на родину, как и наличие билетов или готовность их приобрести. На данный момент намерение о возобновлении вывозных рейсов подтвердили в организации, действующей при Росавиации.

Анатолий Антонов напомнил, что в данный момент на территории США находятся более двух тысяч россиян, которые ранее говорили о готовности вернуться на родину.

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