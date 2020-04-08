Уровень безработицы в Петербурге вырос на 3,7%

На сегодняшний день в городе зарегистрировано более 15 тысяч безработных.

Коронавирус, который распространился по всему миру, поставил под угрозу не только здоровье и жизнь людей, но и оставил многих без работы. По отношению к началу февраля уровень безработицы в Северной столице вырос на 3,7%. Об этом рассказали "Петербургскому дневнику" в Центре занятости населения города

По словам специалистов, на сегодняшний день в Петербурге зарегистрировано более 15 тысяч безработных. Начиная с 29 марта, с целью поиска работы или последующего признания безработными обратились более 2,3 тысяч петербуржцев.

Однако сказать, что все обратившиеся в службу занятости горожане сидят без работы, нельзя. Всего в марте в Центр подали свои документы более 7960 человек, при этом более 6875 человек были на тот момент трудоустроены.

Специалисты рассказали, что наиболее активно себя ведут в поиске работы инженеры, медицинские работники, менеджеры, швеи, повара, водители, охранники, уборщики и рабочие строительных профессий. Средний возраст соискателей составляет 43-44 года. С установлением нерабочих дней число обращений граждан по всем вопросам увеличилось примерно на 10%.

В пресс-службе инспекции обратили внимание петербуржцев на круглосуточную горячую линию. С момента начала работы туда поступило более 250 звонков, 8% из них связаны с увольнением.

В случае необходимости проконсультироваться о законности действий работодателя в условиях эпидемии следует обратиться по телефону: 8 (812)-408-90-16. В настоящий момент обращения на эту тему рассматриваются в первоочередном порядке, чтобы незамедлительно принять необходимые меры.

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