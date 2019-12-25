Смольный проверит данные о доплате медикам Боткина в 700 рублей

Депутат Резник попросил назвать конкретные суммы доплат, а не процентное соотношение.

Смольный разберется с сообщениями о том, что медсестрам клинической инфекционной больницы им. Боткина, где лечат больных коронавирусом, обещали микроскопические доплаты. Об этом на заседании ЗакСа сообщил представитель губернатора Юрий Шестериков.

На заседании данную тему поднял депутат Максим Резник. Он сообщил, что к нему обратились медсестры, которые рассказали, что их доплата за лечение коронавирусных больных будет составлять 700 рублей в месяц.

Я очень сомневаюсь в этой информации, но все-таки прошу проверить ее, – сказал Резник

Депутат попросил назвать конкретные суммы доплат, а не процентное соотношение. Юрий Шестериков пообещал разобраться в этой ситуации.

Накануне главный санитарный врач Петербурга ужесточила меры по борьбе с коронавирусом.

Фото: Piter.TV