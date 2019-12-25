Петербургская фигуристка Шошина заразилась коронавирусом в Италии

Сейчас она находится на карантине в Италии.

Петербургская фигуристка Кристина Шошина заболела коронавирусом. Об этом она сама рассказала в прямом эфире в Instagram фигуристке Станиславе Константиновой.

Спортсменка при этом сейчас находится на карантине в Италии. Именно там у неё и диагностировали инфекцию. Девушка рассказала, что на корабле было десять русских, и только её тест на коронавирус оказался положительным. Шошина отметила, что сейчас она не унывает. Однако, когда их закрыли на корабле у неё впервые в жизни случилась паническая атака.

Фигуристке Кристине Шошиной 20 лет, за свою спортивную карьеру она выиграла "Таллин-Трофи" и заняла первое место по первому спортивному разряду в Академии фигурного катания города на Неве.

Ранее полиция поймала беглеца из больницы Святого Георгия.

Фото: instagram.com/kristina_shoshina1