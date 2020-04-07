Полиция поймала беглеца из больницы Святого Георгия

Сообщается, что ранее он неоднократно пытался уйти из больницы.

Петербуржца, который сбежал из больницы Святого Георгия, удалось поймать. Судя по кадрам, предоставленным ГУ МВД РФ по Петербургу и области, мужчина вернулся к себе домой на Индустриальном проспекте.

40-летний Руслан вынужден был находиться на карантине из-за того, что контактировал с заболевшим коронавирусом. При этом первый анализ на COVID-19 показал отрицательный результат.

Домой к пациенту приехали медработники и полиция. Нарушителя доставили в обсерватор в пансионате "Заря". Устанавливаются контакты мужчины за время его отсутствия в больнице.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье 19.4 КоАП. Далее материалами займутся следственные органы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что все стационары Петербурга переходят в режим инфекционных.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области