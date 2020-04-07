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Полиция поймала беглеца из больницы Святого Георгия

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Сообщается, что ранее он неоднократно пытался уйти из больницы.

Петербуржца, который сбежал из больницы Святого Георгия, удалось поймать. Судя по кадрам, предоставленным ГУ МВД РФ по Петербургу и области, мужчина вернулся к себе домой на Индустриальном проспекте. 

40-летний Руслан вынужден был находиться на карантине из-за того, что контактировал с заболевшим коронавирусом. При этом первый анализ на COVID-19 показал отрицательный результат. 

Домой к пациенту приехали медработники и полиция. Нарушителя доставили в обсерватор в пансионате "Заря". Устанавливаются контакты мужчины за время его отсутствия в больнице.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье 19.4 КоАП. Далее материалами займутся следственные органы. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что все стационары Петербурга переходят в режим инфекционных

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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