Полиция поймала беглеца из больницы Святого Георгия

Петербуржца, который сбежал из больницы Святого Георгия, удалось поймать. Судя по кадрам, предоставленным ГУ МВД РФ по Петербургу и области, мужчина вернулся к себе домой на Индустриальном проспекте.
40-летний Руслан вынужден был находиться на карантине из-за того, что контактировал с заболевшим коронавирусом. При этом первый анализ на COVID-19 показал отрицательный результат.
Домой к пациенту приехали медработники и полиция. Нарушителя доставили в обсерватор в пансионате "Заря". Устанавливаются контакты мужчины за время его отсутствия в больнице.
Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье 19.4 КоАП. Далее материалами займутся следственные органы.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что все стационары Петербурга переходят в режим инфекционных.
Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
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