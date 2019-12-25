Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что в Петербурге пациент сбежал из закрытой на карантин больницы. Об этом сообщает Комитета по здравоохранению Северной столицы.
Известно, что 38-летний пациент сбежал из больницы Святого Георгия. Отмечается, что мужчина был изолирован из-за контакта с инфицированным. "Больной" неоднократно нарушал его и неоднократно пытался уйти из больницы.
"Первый анализ на коронавирус у него был отрицательный",
—сказано в сообщении.
В настоящий момент мужчину разыскивает полиция.
Ранее мы сообщали о том, что в Покровской больнице официально подтверждены 6 случаев коронавируса.
Фото:pixabay
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