Все стационары Петербурга переходят в режим инфекционных

Постановление будет действовать до особого распоряжения.

Все медицинские организации стационарного типа будут переведены на режим инфекционного. Роспотребнадзор по Петербургу внес изменения в Постановление главного санитарного врача по Петербургу №5 от 05.04.2020.

Амбулаторно-поликлиническим организациям поручили преимущественно оказывать медицинскую помощь на дому. Медицинским работникам запретили работать в нескольких местах. Исключение составляет привлечение мед.сотрудников для лечения COVID-19. Проведение плановой диспансеризации,плановых профилактических осмотров, санаторно-курортного лечения запрещено. Посещать поликлиники могут только те пациенты, чьи жизнь и здоровье могут находиться под угрозой.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Покровской больнице официально подтверждены 6 случаев коронавируса.

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу