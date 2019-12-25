Четырех жителей Невского района с туберкулезом принудительно госпитализировали в стационар

Прокуратура Невского района Петербурга добилась принудительной госпитализации 4 больных туберкулезом петербуржцев. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.
Установлено, что четырем местным жителям был поставлен диагноз, при котором показано специализированное лечение в противотурберкулезном стационаре. Вместе с тем, граждане от лечения уклоняются, тем самым создают реальную угрозу здоровью окружающих лиц.
Прокурор района обратился в суд с исковыми заявлениями о принудительной госпитализации 4 местных жителей в противотуберкулезную организацию.
Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. В настоящее время больные госпитализированы в противотуберкулезный диспансер в недобровольном порядке для обязательных обследований и лечения в стационарных условиях.
Ранее стало известно, что заболеваемость туберкулезом в Петербурге уменьшилась.
Фото: unsplash (CDC)
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