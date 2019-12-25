Заболеваемость туберкулезом в Петербурге уменьшилась

Число выявленных пациентов с туберкулезом на 1 октября – 691 человек.

В Петербурге зафиксировано уменьшение количества заболевших туберкулезом. Об этом 13 ноября рассказали в ГБУЗ "Городской противотуберкулезный диспансер".

Число выявленных пациентов с туберкулезом на 1 октября – 691 человек, за аналогичный период 2023 года их было 739. А заболеваемость, количество впервые выявленных случаев на 100 тыс. населения, составила 12,3 (в прошлом году – 13,2).

Также в прошлом месяце уровень верификации туберкулеза достиг 91%.

А это значит, что диагноз не просто установлен, но врач-фтизиатр Петербурга знает все о микобактерии туберкулеза конкретного пациента и может назначить оптимальную схему лечения. Для сравнения: в прошлом году за тот же период показатель верификации – 86,7%. Пресс-служба СПб ГБУЗ "Городской противотуберкулезный диспансер"

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Фото: unsplash