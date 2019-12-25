В Петербурге 35 классов школ ушли на карантин

Примерно месяц назад аналогичные меры были введены в 14 классах восьми учебных заведений и пяти группах четырёх детских садов.

В ряде школ и детских садов Санкт-Петербурга образовательный процесс был временно приостановлен из-за увеличения случаев заболевания ОРВИ, гриппом и COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию.

На текущий момент занятия прекращены в 35 классах и 18 группах детских садов. Это решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

Примерно месяц назад аналогичные меры были введены в 14 классах восьми учебных заведений и пяти группах четырёх детских садов. Такие меры принимаются для снижения риска распространения инфекций и обеспечения безопасности учащихся.

Вакцинация населения от гриппа в Санкт-Петербурге началась 19 августа. Планируется, что в 2024 году прививки получат 3 миллиона 447 тысяч человек, включая 707 тысяч детей. По состоянию на 8 ноября, 82,5% от общего плана вакцинации уже выполнены — привито 2,7 миллиона горожан.