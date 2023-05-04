Школы в трех районах Петербурга перешли на дистант из-за случаев пневмонии

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева ранее заявила, что количество случаев внебольничной пневмонии в городе увеличилось на 60% за прошедший месяц.

Утром в четверг, 24 октября, родители учеников из школ Кировского района Петербурга получили уведомления от школьных администраций о сложной эпидемической обстановке в городе.

В сообщении говорилось: "Уважаемые родители! При отсутствии ребёнка по заявлению в четверг, пятницу перед каникулами, выход в школу 6 ноября возможен только при наличии справки от врача. Так как инфекционный период данного заболевания (пневмония) около 2 недель. Желаем всем здоровья. Берегите себя и своих близких".

Как пишет "Петербургский дневник", эти правила касаются не только уроков в школе, но и внешкольных мероприятий. Руководителей кружков и спортивных секций попросили обратить особое внимание на состояние здоровья учащихся и не допускать их к занятиям при наличии симптомов простудных заболеваний.

Пресс-служба администрации Кировского района подтвердила, что из-за большого количества заболевших школьников перед каникулами две школы перешли на дистанционное обучение. Директорам образовательных учреждений было поручено проинформировать родителей о текущей эпидемической ситуации, что они и сделали. Теперь остается надеяться, что после осенних каникул обстановка улучшится. Кроме того, стало известно, что на дистанционную форму обучения перешли не только школы в Кировском районе, но также учебные заведения в Василеостровском и Приморском районах из-за увеличения числа случаев заболевания среди детей.

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева ранее заявила, что количество случаев внебольничной пневмонии в городе увеличилось на 60% за прошедший месяц. Она подчеркнула, что эпидемиологический порог пока не был превышен. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается небольшое снижение уровня заболеваемости – примерно на 1,5%. На данный момент прививками от гриппа охвачено 35% населения, и вакцинация продолжается.

Однако, несмотря на общее снижение заболеваемости, число случаев внебольничных пневмоний продолжает расти. За последние четыре недели этот показатель увеличился на 60%, отметила представитель Роспотребнадзора.