Нехватки важного для беременных препарата в Петербурге нет

В городе на Неве нет дефицита антирезусного иммуноглобулина.

Новости о нехватке в Санкт-Петербурге важного для здоровья беременных антирезусного иммуноглобулина — ложь. Информацию прокомментирова вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев..

На данный момент в Северной столице есть почти две тысячи упаковок этого препарата. Более того, в конце ноября ожидается поставка еще 70 тысяч, а всего за четвертый квартал в город привезут 90 тысяч упаковок антирезусного иммуноглобулина.

Отметим, что этот жизненно важный препарат предотвращает резус-конфликт у будущих мам и часто необходим во время беременности.

Ранее Piter.TV сообщал, что почти 50% петербуржцев привиты против гриппа.

Фото: Piter.TV