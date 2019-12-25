Сокращение рабочих дней с пяти до четырёх по затратам равнозначно увольнению 20% сотрудников.

Российские работодатели начали вводить четырёхдневную рабочую неделю из-за экономического кризиса, который вызвала пандемия коронавируса. Об этом пишут "Ведомости".

Авторы материала отмечают, что сейчас идея сокращения рабочих дней стала актуальна для многих предприятий. Так компании пытаются сократить расходы на персонал и при этом избежать массовых увольнений.

К примеру, на четырёхдневную рабочую неделю временно перейдут нефтехимическая компания "Сибур", РЖД, а также метро в Екатеринбурге.

По мнению экспертов, сокращение рабочих дней с пяти до четырёх по затратам равнозначно увольнению 20% сотрудников. В основном, новая мера коснётся обслуживающего персонала и офисных работников.

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