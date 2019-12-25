В Петербурге на 17,9% снизилась зарплата удаленщиков

Сейчас средняя оплата труда на таких вакансиях составляет 39,9 тысяч рублей.

В Петербурге снизилась средняя зарплата сотрудников, работающих удаленно. В I квартале текущего года она упала на 17,9% и теперь составляет 39,9 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса "Авито.Работа".

Интересно, что в целом по России наблюдается другая динамика. В I квартале 2020 года по сравнению с этим же периодом времени прошлого года зарплата удаленщиков выросла на 9,8% и составила 44,9 тысяч рублей.

В то же время сами соискатели стали просить более скромную оплату труда, учитывая экономическую обстановку в стране в период пандемии коронавируса. В резюме стали указывать суммы на 10,4% меньше, чем год назад. Так, если в I квартале 2019 года соискатели в среднем просили 23 тысячи рублей, то в этом году – 20,6 тысяч рублей.

Ранее петербуржцам разъяснили, кому можно работать в карантин.

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