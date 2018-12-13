"Зенит" уверенно победил ЦСКА и отпраздновал чемпионство

Разбираем, чем запомнилась первая игра "сине-бело-голубых" в ранге действующих чемпионов России по футболу.

Еще до начала матча было ясно, что рядовым событием в жизни города он не станет. Не каждый год в Северную столицу приходит столь неожиданная и долгожданная победа в РПЛ. Например, перед матчем фанаты петербуржцев "одели" памятник Сергею Кирову у "Газпром Арены" в форму клуба. К тому же стало известно, что до конца сезона она у "Зенита" будет особенной, "чемпионской".

Однако московские армейцы, приехавшие в Петербург попытались сорвать праздник. На 30-й минуте отличился полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Спустя восемь минут форвард хозяев Себастьян Дриусси отправил мяч в правый угол ворот Игоря Акинфеева. На перерыв команды ушли при равном счете.

Во втором тайме к уверенной победе команду привели гол Эмилиано Ригони (62-я минута) и еще один мяч от Себастьяна Дриусси (86-я минута) - 3:1. Счет мог стать и крупнее, если бы хозяева использовали поля несколько стопроцентных моментов. Но в составе армейцев ворота защищает голкипер сборной России Игорь Акинфеев, не раз выручавший ЦСКА.

Все голевые передачи в составе "Зенита" отдал форвард "сине-бело-голубых" Артем Дзюба. В текущем сезоне РПЛ нападающий провел 26 матчей, забил 8 мячей и сделал 10 результативных пасов.

Матч с московскими армейцами оказался самой посещаемой домашней игрой "Зенита" за последние 35 лет. На стадионе одновременно находились 61 494 зрителя. ЦСКА опустился на пятое место по итогам 28-го тура РПЛ, пропустив вперед московский "Спартак". Армейцы потеряли шансы на прямое попадание в групповой этап Лиги Чемпионов.

"Зенит" продолжает возглавлять турнирную таблицу российского чемпионата с 61 набранным очков. Следующий матч петербуржцы проведут на выезде против "Ростова" через неделю, 19 мая.

К предстоящей игре готовились не только игроки и сотрудники "Зенита", но и болельщики. Некоторые переусердствовали и стали героями криминальной хроники: за последние сутки появилось два сообщения о потасовках перед матчем в Петербурге.

На самом стадионе фанаты отличились несколько раз. Сначала зрители увидели огромный баннер со львом и поддержали минуту молчания в память о погибших в трагедии в Шереметьево и в честь Дня Победы. Затем "Вираж" напомнил Сергею Семаку, чтобы он обратил внимание на действующего игрока "Зенита" Луку Джорджевича, находящегося в аренде в тульском "Арсенале". Серб запомнился торсиде своей самоотверженной игрой за петербургский клуб, в том числе удачными игровыми действиями в выездном матче Лиги Европы против "Маккаби" (3:4) в 2016-м году. Тогда форвард забил победный мяч в дополнительное время.

После финального свистка на фанатском секторе появилось изображение главного тренера "Зенита" с фаером в руке и подписью "Русский чемпион". Именно Сергею Семаку впервые в истории удалось выиграть чемпионат России по футболу в качестве игрока и тренера.

Небо у "Газпром Арены" украсил салют, команде вручили кубок Российской Премьер-Лиги. Не следует забывать о предстоящем праздничном параде, детали которого станут известны совсем скоро.

"Петербург вернул себе звание российской футбольной столицы. Роль и вклад главного тренера всегда является определяющими. Сергея Семака не выбирали единогласно, его выбрали единодушно. Его выбрали вы, болельщики "Зенита". Сегодня "Зенит" в пятый раз поднимет чемпионский кубок. И больше мы никого ему не отдадим!" - заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Спасибо всем! Вы сделали этот праздник настоящим! Чемпионы! Сегодня все у нас здесь! С праздником! С чемпионством!" - добавил Сергей Семак.

Фото: ФК "Зенит" / Twitter

Видео: Piter.TV