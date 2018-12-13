"Чемпионы!": фанаты "Зенита" поздравили клуб, вывесив большой баннер со львом

После игры с ЦСКА "сене-бело-голубые" получат кубок.

Фанаты петербургского "Зенита" пришли на первый матч чемпионов с огромным плакатом синего льва, который развернули напротив ворот. Помимо этого болельщики перед игрой зажгли синие фаеры и громко скандировали "ЧЕМПИОНЫ!", сообщает корреспондент Piter.TV.

В 19:00 на "Газпром-Арене" началась игра 28-го тура РПЛ "Зенит-ЦСКА". Перед матчем на стадионе прошла минута молчания, посвященная памяти погибшим в аэропорту Шереметьево.

Перед игрой фанаты "Зенита" "одели" памятник Кирова в футболку клуба. Таким образом, болельщики выразили благодарность команде, которая досрочно выиграла чемпионат и в шестой раз стала победителем РПЛ. После игры с ЦСКА "сене-бело-голубые" получат кубок.

Видео: Piter.TV