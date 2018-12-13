На "Газпром-арене" прошла минута молчания в честь погибших в Шереметьево

В Петербурге "Зенит" принимает ЦСКА в рамках 28-го тура российской Премьер-Лиги.

Перед игрой петербургского "Зенита" против московского ЦСКА на стадионе "Газпром-арена" была объявлена минута молчания в честь Дня победы и памяти погибших в авиакатастрофе в Шереметьево. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV

Напомним, что 5 мая в московском аэропорту самолет SSJ-100 загорелся во время аварийной посадки. В результате пожара на самолете погиб 41 человек.

В воскресенье, в Петербурге "Зенит" принимает ЦСКА в рамках 28-го тура российской Премьер-Лиги. Петербургский клуб досрочно выиграл золото чемпионата и вышел на игру в специальной чемпионской форме.

Видео: Piter.TV