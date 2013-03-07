Трех девушек вместо лошадей запрягли в карету на Дворцовой площади

Вечером 27 сентября на Дворцовой площади задержали мужчину и трех девушек, которых вместо лошадей запрегли в карету. В сети появилось видео с места событий.
На записи видно, как девушки на каблуках вышагивают по площади и тянут за собой карету. В экипаже в это время сидит молодой человек.
Выяснилось, что странный перфоманс в центре Петербурга устроил рэпер Iammind. Он заявил, что вложил в это глубокий смысл. Это оказалось метафорой цифрового рабства, в которое попадают девушки в наши дни.
Пользователи интернета не оценили перфоманс и отметили, что девушки, запряженные в карету, выглядят дико.
Ранее на видео попало ДТП на Невском проспекте, в котором пострадала 24-летняя девушка.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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