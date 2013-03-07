На видео попало ДТП на Невском проспекте, в котором пострадала 24-летняя девушка

Девушка попала под колеса авто на пешеходном переходе.

Вечером 27 сентября в центре Петербурга 24-летняя девушка попала под колеса Mercedes. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

Авария произошла на Невском проспекте. На записи видно, что иномарка совершила наезд на девушку в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Пострадавшую увезли в Мариинскую больницу. Ее состояние оценивается как среднетяжелое.

Ранее спасатели вырезали водителя из искореженного авто на трассе "Кола".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Александр Иляхинский

Видео: Piter.TV