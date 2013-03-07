На видео попало ДТП на Невском проспекте, в котором пострадала 24-летняя девушка

Вечером 27 сентября в центре Петербурга 24-летняя девушка попала под колеса Mercedes. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.
Авария произошла на Невском проспекте. На записи видно, что иномарка совершила наезд на девушку в зоне регулируемого пешеходного перехода.
Пострадавшую увезли в Мариинскую больницу. Ее состояние оценивается как среднетяжелое.
Ранее спасатели вырезали водителя из искореженного авто на трассе "Кола".
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Александр Иляхинский
Видео: Piter.TV
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