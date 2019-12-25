  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Спасатели вырезали водителя из искореженного авто на трассе "Кола"
Сегодня, 8:03
87
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели вырезали водителя из искореженного авто на трассе "Кола"

0 0

На месте аварии работали четверо сотрудников дежурной смены пожарной части.

В ночь на 28 сентября на трассе "Кола" произошло серьезное ДТП. Водителя пришлось вырезать из искореженного авто. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

ДТП случилось в деревне Потанино Волховского района ЛО около двух часов ночи. К месту происшествия оперативно прибыли четверо сотрудников дежурной смены пожарной части. Им пришлось деблокировать человека из поврежденного автомобиля.

Подробности случившегося, число пострадавших и их состояние устанавливаются.

Ранее мы писали, что на Невском проспекте под колеса Mercedes попала 24-летняя девушка.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, мчс
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии