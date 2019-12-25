Спасатели вырезали водителя из искореженного авто на трассе "Кола"

На месте аварии работали четверо сотрудников дежурной смены пожарной части.

В ночь на 28 сентября на трассе "Кола" произошло серьезное ДТП. Водителя пришлось вырезать из искореженного авто. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

ДТП случилось в деревне Потанино Волховского района ЛО около двух часов ночи. К месту происшествия оперативно прибыли четверо сотрудников дежурной смены пожарной части. Им пришлось деблокировать человека из поврежденного автомобиля.

Подробности случившегося, число пострадавших и их состояние устанавливаются.

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Фото: Piter.TV