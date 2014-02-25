  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Невском проспекте под колеса Mercedes попала 24-летняя девушка
Сегодня, 7:26
339
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

На Невском проспекте под колеса Mercedes попала 24-летняя девушка

0 0

Потерпевшая перебегала дорогу в неположенном месте.

Вечером 27 сентября в центре Петербурга произошла авария, в результате которой пострадала 24-летняя девушка. По словам очевидцев, на Невском проспекте ее сбил Mercedes. В сети появилось фото с места происшествия.

На опубликованном снимке видно, что к месту аварии прибыли медики скорой помощи и машина МЧС. По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, девушка пыталась перебежать Невский проспект в неположенном месте.

Пострадавшую увезли в Мариинскую больницу. Ее состояние оценивается как среднетяжелое.

Ранее Александр Сергеевич Пушкин сбил 6-классника на Туристской улице.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Александр Иляхинский

Теги: авария, наезд на пешехода
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии