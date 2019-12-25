Александр Сергеевич Пушкин сбил 6-классника на Туристской улице

Пострадавшего госпитализировали с травмами головы, переломом ребра и ушибом коленного сустава.

Несовершеннолетний серьезно пострадал в ДТП в Приморском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Авария произошла 26 сентября около 15:45 у дома №10/1 на Туристской улице. BMW 320 сбил 12-летнего мальчика, ученика 6 класса, перебегавшего дорогу вне зоны пешеходного перехода. За рулем иномарки находился 42-летний Александр Сергеевич Пушкин, адвокат Городской коллегии адвокатов.

Школьника в состоянии средней степени тяжести увезли в больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ребра и ушиб коленного сустава.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV