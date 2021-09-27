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Водителя вырезали из легковушки после ДТП с фурой на трассе "Скандинавия"

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Его увезли в больницу с черепно-мозговой травмой.

Вечером 26 сентября в Выборгском районе Ленобласти произошла авария, в результате которой пострадал водитель легковушки. В сети появилось видео с места происшествия.

Сообщается, что около 21:20 на 92-м километре трассы "Скандинавия", между развязками с дорогами на поселки Кирилловское и Пушное, автомобиль KIA врезался в фуру.

Очевидцы предположили, что водитель иномарки либо уснул за рулем, либо ему стало плохо. Они заметили, как иномарка начала петлять из стороны в сторону – то выезжала на встречку, то задевала отбойник. В результате произошло ДТП. Свидетели рассказали, что столкновение было лобовым, а удар – очень сильным.

Пострадавшим оказался 61-летний рыбак. Спасатели вырезали его из машины. Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой. В настоящий момент выясняются обстоятельства аварии.

Ранее мы писали, что грузовик въехал в цистерну с битумом на трассе "Кола".

Фото, видео: megapolisonline.ru

Теги: авария, дтп с фурой
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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