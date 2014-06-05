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Грузовик въехал в цистерну с битумом на трассе "Кола"
Сегодня, 19:46
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Грузовик въехал в цистерну с битумом на трассе "Кола"

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На опубликованном фото можно видеть, что кабина грузовика сильно помялась. 

В Волховском районе Ленобласти на трассе "Кола" 26 сентября произошла авария с двумя большегрузами. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

Дорожный инцидент произошел у села Паша грузовик компании "Дикси" догнал попутно двигавшуюся цистерну с битумом. На опубликованном фото можно видеть, что кабина грузовика сильно помялась. 

Информации о пострадавших не поступало.

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Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария грузовик, дикси, дтп кола
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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