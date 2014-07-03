Сеть "Дикси" в Петербурге попала под проверку УФАС после жалобы покупателя

В Петербурге проверяют сеть "Дикси" за нарушение правил рекламы алкоголя.

В Петербурге управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении сети "Дикси". Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

Поводом стала жалоба горожанина, который заметил в одном из магазинов алкогольную продукцию с ценниками, размещённую отдельно от остального спиртного ассортимента. На витрине отсутствовало обязательное предупреждение о вреде чрезмерного употребления алкоголя, которое должно занимать не менее 10% рекламной площади.

В ведомстве указали, что в действиях АО "Дикси Групп" усмотрены признаки нарушения части 3 статьи 21 закона "О рекламе". Магазину может грозить штраф.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая в январе - мае снизился на 8,2%.

Фото: Piter.tv