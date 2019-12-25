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В Тосно отца подозревают в истязании троих детей
Сегодня, 18:31
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В Тосно отца подозревают в истязании троих детей

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Мужчина периодически употреблял спиртное. Дети страдали от его асоциального поведения.

В Тосно отец подозревается в истязании троих детей, следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении мужчину. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

Сообщается, что мужчина систематически избивал своих детей в возрасте 7-9 лет. Более того, он периодически употреблял спиртное. Дети страдали от его асоциального поведения. Подозреваемый был задержан, в суд направили ходатайство о заключении мужчины под стражу. 

На данный момент его дети находятся в медицинском учреждении. 

Ранее в Петербурге задержали медсестру, подозреваемую в истязании ребенка в больнице.

Фото: Piter.tv 

Теги: жестокое обращение с детьми, тосно
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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