В Тосно отца подозревают в истязании троих детей

Мужчина периодически употреблял спиртное. Дети страдали от его асоциального поведения.

В Тосно отец подозревается в истязании троих детей, следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении мужчину. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

Сообщается, что мужчина систематически избивал своих детей в возрасте 7-9 лет. Более того, он периодически употреблял спиртное. Дети страдали от его асоциального поведения. Подозреваемый был задержан, в суд направили ходатайство о заключении мужчины под стражу.

На данный момент его дети находятся в медицинском учреждении.

Ранее в Петербурге задержали медсестру, подозреваемую в истязании ребенка в больнице.

Фото: Piter.tv