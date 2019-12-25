В Петербурге задержали медсестру, подозреваемую в истязании ребенка в больнице

Женщина привязала 3-летнего мальчика колготками к стулу и кроватке.

В Петербурге задержали 60-летнюю медсестру за жестокое обращение с ребенком в больнице. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Следователи установили, что женщина издевалась над 3-летним мальчиком, чьи папа и мама лишены родительских прав. Сообщается, что в период с 3 по 10 сентября в туберкулезном отделении Детской инфекционной больницы №3 медсестра привязывала ребенка колготками к стулу и кроватке.

На жестокое обращение с мальчиком обратила внимание петербурженка, которая лежала в этой же больнице со своим ребенком. Поводом для многочисленных проверок стало видео, которое опубликовала женщина в сети.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения медсестре.

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Фото: Piter.TV