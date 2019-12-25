В Петербурге на месте склада Дикси построят жилой комплекс на 12 этажей

Склады на Митрофаньевском шоссе снесут там появятся башни с паркингом.

Компания RBI намерена построить жилой комплекс на месте бывшего склада торговой сети "Дикси" в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. На Митрофаньевском шоссе, 2, корп. 7, в Санкт-Петербурге запланирован демонтаж складского здания торговой сети "Дикси".

На его месте девелопер RBI возведет жилой комплекс высотой 12 этажей. Проект разработан архитектурной мастерской "А. Лен" и предусматривает несколько башен, объединенных подземным паркингом, а также отдельный трехсекционный корпус. Собственником участка является ООО "Аргумент", на 100% принадлежащее АО "Дикси Юг". Земля находится в аренде у специализированного застройщика "Измайловский", который контролируется холдингом RBI.

На территории также расположено здание площадью около 19 тыс. кв. м. Оно было построено как цех завода "Подъемтрансмаш", а в 2008 г. выкуплено "Дикси Юг" для использования в качестве склада. Часть помещений сдавалась в аренду. В 2021 г. сеть "Магнит" приобрела DIXY Holding Limited вместе с логистическими объектами, включая склад на Митрофаньевском шоссе. В 2022 г. новый собственник выставил участок на продажу за 1,2 млрд руб., однако сделка с RBI оформлена через аренду и залог. Согласно акту историко-культурной экспертизы, ограничений на строительство жилого комплекса на территории не выявлено.

