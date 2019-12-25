"Профсоюз работников ада" в The Red Corner

Зритель является так же участником спектакля.

Организаторы необычного перфоманса "Профсоюз работников ада" предлагают желающим, строго старше 18 лет, попутешествовать между барами города и слушать различные истории.

Отмечается, что авторы спектакля "обнаружили на просторах даркнета несколько аудиозаписей", которые, по всей видимости, и стали основой идеи. Герой спектакля и его слушатели (соучастники) следуют за неведомой силой, "спасаясь от погони и постигая великие этаноловые истины".

Возрастное ограничение: 18+

Цена: от 1650 рублей

Где: улица Некрасова,6. Бар The Red Corner

Фото: pixabay